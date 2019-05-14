مفاجأة صادمة عن تحديث «iOS 13».. لن يشمل هذه الأنواع من هواتف “آيفون”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت “أبل” أن التحديث المرتقب لنظام iOS لن يشمل عدداً من هواتف آيفون التي طرحت خلال السنوات الأخيرة؛ ما سيترك مستخدمين كثراً في مأزق كبير.

وبحسب موقع “فوربس”، لن يشمل تحديث “iOS 13” كلاً من هواتف “آيفون 5 إس” و”آيفون SE” و”آيفون 6″ و”آيفون 6 بلاس”، إضافة إلى “آيباد ميني 2″ و”آيباد إير”.

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كما لن يتوفر التحديث لهاتف “آيفون 6” رغم أنه أكثر الأجهزة تحقيقاً للمبيعات (220 مليون وحدة)، وهذا ينطبق أيضاً على “آيفون SE” الذي يجري بيعه حتى يومنا هذا.

ورأى خبراء أن هذه الخطوة تقتل جيلين من الهواتف؛ إذ لن يستفيد مستخدمو هذه الأجهزة من المزايا الجديدة وتعزيزات الأمان المهمة في التحديث.

وتراهن “أبل” بهذه الخطوة على إقبال المستخدمين على شراء هواتف جديدة؛ لأنهم لا يجدون حافزاً لتغيير هواتفهم ما داموا يحصلون على مزايا التحديثات.