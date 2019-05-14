أمم_إفريقيا 2019: ميكل يعود لقيادة #نيجيريا

أكد لاعب الوسط المخضرم جون أوبي ميكل انه سيعود لقيادة منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، المقررة في مصر في حزيران/يونيو المقبل. ومثل ميكل (32 عاما) بلاده في مونديال روسيا 2018 بيد انه لم يشارك في التصفيات المؤهلة الى البطولة القارية.

وقال مسؤول اتحادي كبير “التقى ميكل مع المدرب (الالماني غرنوت) رور في انكلترا، وأكد له انه سيشارك في كأس الأمم في مصر”.

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وشارك ميكل في 85 مباراة دولية مع منتخب “النسور الممتازة” سجل فيها 6 أهداف، بدءا من المواجهة الأولى ضد ليبيا عام 2005.

وستكون خبرة ميكل هامة في تشكيلة تضم الكثير من الوجوه الشابة، وذلك بعد غياب نيجيريا عن النسختين الاخيرتين.

وتعد نيجيريا من ابرز المنتخبات القارية وقد توجت بلقب كأس الأمم أعوام 1980 و1994 و2013 وحلت وصيفة في 1984 و1988 و1990 و2000.

وحمل ميكل الوان تشلسي الانكليزي بين 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري ابطال اوروبا في 2012 والدوري الاوروبي في 2013. دافع ميكل بعدها عن الوان تيانجين تيدا الصيني وميدلزبره الانكليزي.