هيئة_الاتصالات تصدر رخص مؤقتة لشبكات الجيل الخامس

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها قامت بإصدار رخص مؤقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتجهيز مواقع في 9 مدن بتقنية الجيل الخامس.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي، أن هذه الرخص أسهمت في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة خلال عام 2018، في 791 موقعاً بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن تمكين شبكات الجيل الخامس سيزيد من سرعات الإنترنت ويوفر خدمات متعددة لتقديم خدمات النطاق العريض، ونشر خدمات إنترنت الأشياء بشكل أوسع والتي تقدم تسهيلا كبيرا في خدمات المدن الذكية والمنازل الرقمية والمركبات المتصلة.