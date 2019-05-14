شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع يهز سوق الأسماك بالطائف.. والأمانة: نراقب «بركة الصرف» والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر سيارتين محملتين بثلاجات تحتوي على أسماك بجوار بركة للصرف الصحي شمال محافظة الطائف.

وقال مصور المقطع إن العمالة تصطاد من هذه البركة للصرف الصحي التي تقع في منطقة سوق عكاظ، ثم تقوم بنقلها إلى الأسواق لبيعها دون الاهتمام بصحة المستهلكين.

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من جانبها أصدرت أمانة محافظة الطائف بيانا إعلاميًّا، ذكرت فيه أن المختصين وقفوا على الموقع المذكور والمواقع المحيطة ولم يتم رصد أي سيارات أو أشخاص يمارسون الصيد في الموقع، مشيرة إلى أنه تم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة السيارات المحملة بالأسماك.

وأضافت أنه تم تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق السمك والمأكولات البحرية والمطاعم والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، وشكرت كل من الخليج 365 معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.