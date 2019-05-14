شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل عاجل.. طلب مهم من «واتساب» للمستخدمين بسبب «ثغرة إسرائيلية خطيرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نبّه تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، المستخدمين، بضرورة تحديث التطبيق بشكلٍ عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية تجسُّسية.

ونقلت “سكاي نيوز”، اليوم، عن مصدر قوله إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.

وأضاف أن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر “واتساب”، في نظامَي “آي أو إس” و”أندرويد”.

Advertisements

وتابع: “تهدّد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكلٍ عام، على اعتبار أن (واتساب) يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية”.

ولتجنب هذه المخاطر، سارع “واتساب”، إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.

ودعا “واتساب” المستخدمين -بشكل عاجل- إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.

وقالت الشركة الأمريكية إن الثغرة اكتُشفت في مستهل شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، أمس الاثنين.