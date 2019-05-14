الان تتابع نظرة سريعة على المزايا الجديدة في نظام أندرويد Q والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت شركة غوغل عن العديد من المزايا والوظائف الجديدة في نظام أندرويد Q الجديد، في مؤتمر غوغل للمطورين Google I/O أخيراً.

الوضع الليلي

وضع الظلام أو ما يُطلق عليه Dark Theme، لتوفير الطاقة وبالتالي تدوم البطارية لفترة أطول.

سيتوفر خلال فصل الخريف في العديد من تطبيقات غوغل المهمة

التوازن الصحي

عبارة عن أدوات مثل Dashboard و App Timer تتيح للمستخدم إخفاء التطبيقات المستهلكة للوقت، والتي تستدعي الانتباه والتركيز باستمرار، مثل البريد الإلكتروني، ورسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف غوغل بـ “وضع التركيز” إلى مساعدة المستخدم في العمل دون تشتيت الانتباه.

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النسخ التلقائي

تتعرف وظيفة “النسخ التلقائي” الجديدة على الكلام في وقته، وتحلل المحتوى وتظهر النص في شريط ترجمة، كما يظهر في مقاطع الفيديو مثلاً، أو أثناء تشغيل البودكاست، أو الرسائل الصوتية، أو أثناء الاستماع إلى التسجيلات الصوتية.

وتستهدف هذه الوظيفة في المقام الأول الصم، وضعيفي السمع، ولكنها تلقى أيضاً إعجاب الذين يرغبون في مشاهدة مقاطع فيديو دون تشغيل الصوت.

التحكم في الإيماءات

ويعول إصدار أندرويد Q على طريقة جديدة للتحكم عن طريق الإيماءات، وبدل زر الرجوع يعمل نظام أندرويد Q بإيماءة رجوع، ويتعين على المستخدم التمرير بعرض الشاشة للرجوع، وقد يصبح الأمر صعباً في منتجات بعض الشركات العالمية مثل سامسونغ، نظراً لوجود إيماءات خاصة في بعض الموديلات.

مفهوم أمان جديد

ويشتمل إصدار أندرويد Q الجديد على مفهوم أمان جديد، إذ ستوزع التحديثات الجديدة بصورة أسرع عن طريق البنية التحتية لمتجر التطبيقات غوغل بلاي، ويحتوي إصدار أندرويد Q على وحدات مختلفة، ويمكن تحديثها دون حاجة إلى إعادة التشغيل.

تحسين الخصوصية

يوجد قسم محدد للخصوصية في قائمة الإعدادات، ويمكن العثور على جميع عناصر التحكم المهمة في مكان واحد، كما يمكن للمستخدم التحكم في استعمال بيانات الموقع من خلال التطبيقات بصورة أفضل، مثل السماح بمشاركة بيانات الموقع مع التطبيقات النشطة فقط.

ولم تتضح بعد نوعية الأجهزة، التي ستُحدث بنظام غوغل أندرويد Q الجديد، وأعلنت غوغل في مؤتمر المطورين، دعم 21 جهاز من 13 شركة لنظام التشغيل الجديد، من بينها هواتف غوغل Pixel، وهواوي Mate 20 Pro، وسوني Xperia XZ3، ووان بلس Oneplus 6T، ونوكيا 8.1.