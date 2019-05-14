الان تتابع مكالمة على «واتساب» تهددك بكارثة.. والشركة تقدم حلاً فورياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكدت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” إصلاح ثغرة أمنية في التطبيق تسمح لقراصنة البيانات بتثبيت برامج

تجسس على الهواتف الذكية للمستخدمين.

كانت شركة “واتس آب” المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد اكتشفت الثغرة في بداية الشهر الحالي ،حيث تتيح تثبيت برنامج تجسس عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد المستخدم على الاتصال أو لم يرد، بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص موضوعات التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن التقنية المستخدمة في القرصنة على تطبيق “واتس آب” من تطوير شركة إسرائيلية تدعى “إن.أس.أو جروب” وتوفر منتجاتها لأجهزة المخابرات الغربية والشرق أوسطية، مضيفة أن أشهر منتجات “إن.إس.أو” يسمى “بيجاسوس” ويمكنه التسلل إلى الميكرفون أو الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي لجمع البيانات الخاصة بمكان وجود المستخدم

وقراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني على الجهاز.

Advertisements

وتعرضت الشركة الإسرائيلية في الماضي لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط بسبب استخدام أجهزة المخابرات والأمن لمنتجاتها في التجسس على المواطنين.

من ناحيتها تقول الشركة الإسرائيلية إن منتجاتها تساعد أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في التحقيقات ومنع العمليات الإرهابية والجرائم.

ورغم أن “واتس آب” لم تشر صراحة إلى الشركة الإسرائيلية في بيانها بشأن الثغرة الأمنية فإنها قالت إن الهجوم “حمل كل بصمات شركة خاصة معروفة بعملها مع الحكومات لنشر برامج التجسس التي تسيطر على وظائف أنظمة التشغيل في الهواتف المحمولة”.

ولم يتضح حتى الآن عدد مستخدمي “واتس آب” الذين تضرروا من هذه الثغرة التي شملت أجهزة “آيفون” والأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل “أندرويد” من “جوجل” و”ويندوز فون” من “مايكروسوفت” و”تيزين” من “سامسونج”.