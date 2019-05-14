كيا تكشف عن تصميم طرازها الجديد Tailored

اللقطات التشويقية الأولى لرسومات التصميمات الخاصة للسيارات بأي طراز جديد، من أهم عوامل الجذب والترويج ، والكشف عن مثل هذه اللقطات يلقى اهتماما أكبر من شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية.

وطرحت شركة كيا التصميمات الخاصة بطراز تيلوريد Tailored، والذي منحته لقب سيارة الدفع الرباعي الصغيرة، والمخصص للطرح خلال عام 2019 الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الخاصة بتصميم طراز تيلوريد Tailored الجديد، مشيرا إلى أنه حظي بالعديد من التعديلات فيما يخص الإطلالة الخارجية عما عهدنا عليه سيارات كيا التابعة لفئة SUV.

وأوضح الموقع الأمريكي المختص بالسيارات أن مصممي كيا منحوا طراز تيلوريد Tailored واجهة أمامية على شكل محوري يعرف باسم "تايجر نوز" أو أنف النمر، في عالم تصميمات السيارات.

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بالإضافة لمنح كيا للطراز كشافات أمامية ضد الضباب من فئة LED، ومزيدا من الحجم والمساحة الداخلية، لم يتأكد حتى الآن من قياساتها الدقيقة.

ونوه "موتور وان" بأن اسم الطراز تيلوريد Tailored، ما زال قيد الدراسة من جانب كيا؛ فهي تنوي تغيير الاسم قبيل الكشف رسميا عنه، بجانب الكشف عن جميع مواصفاته وإمكانيات محركه.

ومن الأسماء المرشحة لهذا الطراز كبديل لتيلوريد Tailored، ذكر الموقع أنه هناك اسم Tusker.

وتستعد كيا لطرح طرازها الجديد تيلوريد Tailored للبيع بالأسواق الأوروبية مع بداية النصف الثاني من عام 2019 الجاري.