ما كمية الملح القصوى المسموح بها يومياً؟

أوردت مجلة "ديابيتس راتغيبر" أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطراً على الصحة، إذ يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وتنصح المجلة الألمانية المعنية بصحة مرضى السكري، بالإقلال من الملح خاصةً لمرضى السكري من النوع الثاني، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب، ومرضى الكلى.
وأشارت "ديابيتس راتغيبر" إلى أنه لا يجوز تناول أكثر من 5 غرامات ملح يومياً، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وحذرت المجلة من أن الملح يختبئ في العديد من الوجبات الجاهزة، والنقانق، والجبن، ومعلبات الخضروات، لذا ينبغي مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.
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