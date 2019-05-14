جراحة ناجحة لجيمي كارتر في الفخذ

خضع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لجراحة لمعالجة كسر في الفخذ، أصيب به، يوم الإثنين، بعد سقوطه في منزله بولاية جورجيا، حين كان يستعد للخروج في رحلة صيد.

وقال مركز كارتر، الذي يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق، في بيان، إن روزالين (91 عاما) زوجة كارتر (94 عاما)، وهو ديمقراطي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في 1976، كانت بصحبته بعد خضوعه للعملية التي قال الأطباء إنها تكللت بالنجاح.

وخضع كارتر للجراحة في مركز طبي في أمريكوس في جورجيا على بُعد قرابة 16 كيلومترا إلى الشرق من منزل كارتر في بلينز.

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وأضاف المركز: "قال الرئيس كارتر إن شاغله الرئيسي هو أن موسم صيد الديك الرومي ينتهي هذا الأسبوع، وإنه لم يصل بعد للحد المفروض ألا يتجاوزه.. إنه يأمل في أن تسمح له ولاية جورجيا بإضافة العدد غير المستخدم إلى العام المقبل".

وحكم كارتر ولاية جورجيا في الفترة بين 1971 و1975، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة حيث كان الرئيس رقم 39 للبلاد وخسر في الفترة الثانية أمام الجمهوري رونالد ريجان في 1980.

وفاز كارتر بجائزة نوبل للسلام عن أعماله الخيرية في 2002، وأعلن في أغسطس/آب 2015 أنه مصاب بنوع من سرطان الجلد.