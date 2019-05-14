تحذير من الإفراط في تناول الجبن

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن للجبن فوائد صحية جمة، إذ يمثل مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم، غير أنها حذرت من الإفراط في تناوله أيضاً بسبب احتوائه على الملح، والأحماض الدهنية المشبعة، ما يمهد الطريق لبعض الأمراض.

وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول في الدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

كما أن الأحماض الدهنية المشبعة قد تحرم الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السموم في الجسم، ويرفع خطر الإصابة بالسرطان.

وللاستفادة من مزايا الجبن وتجنب مخاطره الصحية تنصح الجمعية بتناول ما لا يزيد عن 50 إلى 60 غرام من الجبن يومياً.