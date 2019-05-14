شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تستنكر حادث تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، حادث التخريب الذى تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعت الخارجية اللبنانية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية فى العالم.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية، صباح أمس الأول الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية فى خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقى قرب إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.
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