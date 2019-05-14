شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار هائل فى قلب العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمع دوى انفجار هائل فى قلب العاصمة الصومالية مقديشو صباح اليوم الثلاثاء، بينما كان مئات الطلاب ينظمون مسيرة للاحتجاج على إلغاء امتحان المدارس الثانوية. وذكر راديو "شابيلى" الصومالى أن مصادر بالشرطة ترجح أن الانفجار وقع بواسطة انتحارى، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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