شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تخطط لإنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لدفع مشروع إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى البحث والتطوير فى مجال الطاقة النووية.

وقالت النائبة الأولى لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية مون مي-أوك، إنها ناقشت هذه المسألة مع الجانب السعودى خلال الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة الكورية الجنوبية - السعودية والدورة الرابعة للجنة إدارة سمارت، متوقعة أن يسهم إنشاء مركز البحوث المشترك فى وضع أساس للتعاون البحثى الطويل الأجل مع السعودية وتطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية.

وأضافت - فى تصريحات نقلتها وكالة يونهاب - أن البلدين ناقشا توسيع التعاون التقنى بينهما وسبل التعاون فى إنشاء مفاعل نووى من طراز سمارت فى السعودية، وقالت " من المنتظر أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال إجراءات إدارية بينهما.