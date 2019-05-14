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روسيا ترصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

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© صور من المدونين tarek basmaje

موسكو — سبوتنيك. ورصدت الانتهاكات في محافظتي اللاذقية (7) وحماة (2)، في حين رصد الجانب التركي 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكريةـ وذلك في محافظات حماة (31) واللاذقية (5) وإدلب (2) وحلب (1).

وأشارت النشرة إلى عدم قيام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ أي عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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