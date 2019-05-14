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الخارجية اللبنانية تستنكر حادثة السفن الإماراتية

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© REUTERS / Khaled Abdullah Ali Al Mahdi

ودعت الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في العالم.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة أعلنت، الأحد الماضي، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الحادث.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

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