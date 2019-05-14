تداول صورة نادرة لنجلي القذافي الراحلين

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة التقطت في طرابلس أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لوصول القذافي إلى السلطة. يذكر أن خميس معمر القذافي قتل في غارة شنتها طائرات حلف الناتو على رتل كان يقوده جنوب مدينة ترهونة عام 2011. وقتل المعتصم بالله معمر القذافي لاحقا بعد أن تم أسره مع والده في ضواحي مدينة سرت.

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