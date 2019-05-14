وفاة 10 نتيجة التعرض للإشعاع الكيميائي في السودان

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وكشفت صحيفة "الجريدة" السودانية عن تعرض عشرة ممرضين للإشعاع الكيميائي، وإصابتهم بالسرطان مما أدى إلى الوفاة.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأشارت إنصاف صالح إلى أنهم طالبوا إدارة مستشفى الذرة أكثر من مرة بتحسين الوضع البيئي في المستشفى، إلا أن الأمور تنتهي دائما بالوعود فقط دون تنفيذ.
وكشفت موظفة في قسم التغذية بالمستشفى أن من يحضرون الوجبات للمرضى هم عمال النظافة العاملين بالمستشفى بدلا عن توظيف اختصاصيين تغذية للقيام بالمهمة، بل أن المرضى يضطرون أحيانا إلى شراء الوجبات من الشارع.
ويشتكى العاملون بالمستشفى من سوء التعامل الإداري، وأوضحوا في الاجتماع أن الطاقم الإداري يحتقر الموظفين ويعاملهم معاملة سيئة، على حد وصفهم.
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