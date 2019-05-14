"الديانة التركي" ينظم مأدبة إفطار في كركوك العراقية

كركوك / علي غريب/ الخليج 365

نظم وقف الديانة التركي، الإثنين، بالتعاون مع جمعية الأخوة والثقافة لتركمان العراق، مأدبة إفطار بمدينة كركوك العراقية، بمشاركة أكثر من 200 شخص.

وأوضح نائب رئيس الجمعية عدنان جقماقجي للأناضول، أن مأدبة الإفطار نظمت من قبل وقف الديانة التركي في مسجد طارق الصراف، بمشاركة أكثر من 200 شخص.

وأضاف جقماقجي، أن المأدبة شارك فيها مواطنون نازحون من مناطق شهدت أحداث عنف من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار جقماقجي، أن وقف الديانة التركي يواصل أنشطته الخيرية في مدينة كركوك خلال شهر رمضان. مضيفا أنه سيتم توزيع مساعدات غذائية للأسر النازحة خلال شهر رمضان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.