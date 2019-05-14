"الديانة التركي" يقيم مأدبة إفطار لـ1500 طالب إفريقي بالخرطوم

الخرطوم/الخليج 365

أقام وقف الديانة التركي، الإثنين، مأدبة إفطار لما يقرب من 1500 طالب من طلاب جامعة إفريقيا الدولية بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وشارك في الإفطار الذي أقيم بحرم الجامعة المذكورة، السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذيرأوغلو، ومستشار الشؤون الدينية لدى السفارة، مصطفى بولنت داداش، وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وفي كلمته خلال الإفطار شدد السفير التركي على أنهم يرون شعوب إفريقيا عامة، والسودان خاصة أخوة لهم، معربًا عن شكره لكافة الجهات التي تقدم إسهامات في خدمات الخير بالسودان.

كما أوصى السفير نذيرأوغلو الطلاب بالتقديم في المنح الدراسية التي تقدمها تركيا.



Advertisements

بدره قال مستشار الشؤون الدينية في تصريحات للأناضول على هامش الإفطار، إن "وقف الديانة التركي يلعب دور الجسر الرابط بين المحتاجين والمظلومين في مختلف انحاء العالم وبين أخوتهم في تركيا، دون أية تفرقة على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي".

وأوضح داداش أن وقف الديانة التركي يقدم خدماته الإنسانية في 90 دولة حول العالم، مضيفًا "ويعتبر السودان أحد البلدان التي يوليها وقفنا أهمية، واليوم أقمنا مأدبة إفطار لطلاب الجامعة القادمين من بلدان إفريقية مختلفة".

وتابع "خلال هذا الشهر الكريم سنقدم الإفطار لـ7 آلاف شخص، كما سنقدم مساعدات عبارة ملابس للأيتام، فضلا عن توزيع 1500 طرد غذائي طيلة رمضان".

ولفت أن ما يقرب من 1500 طالب يدرسون بجامعة إفريقيا الدولية شاركوا في إفطار الإثنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.