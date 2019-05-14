فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.. التفاصيل والشروط

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة لهذا العام 1440 هـ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الاثنين 15 من شهر رمضان الحالي، حسب تقويم أم القرى.

واشترطت الكلية للقبول أن يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية على الرابط:(هنا)، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات.

وأشارت الكلية إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

ولمعرفة المزيد من شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على هاتف (0114918329).