وظائف للمواطنين من الجنسين بـ #جامعة_الطائف في 78 تخصصًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الطائف اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد” بسعوديين من الجنسين في 78 تخصصاً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات القبول سيبدأ على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا) اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ويستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 رمضان.

وأضافت جامعة الطائف أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه “أو ما يعادلها”) متوافقاً.

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كما اشترطت أن تكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها المتقدم من طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن لا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقديراً، ويفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، وألا يتجاوز عمره 45 عاماً عند التقديم، كما يفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وصوراً من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي.

ونبهت جامعة الطائف إلى ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه؛ إذ سيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، وأن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

وشددت الجامعة على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب؛ إذ ستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.