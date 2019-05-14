أفضل طريقة لإعادة تسخين البطاطس المقلية

في كثير من الأحيان تحضر ربة المنزل كميات من البطاطس المقلية، ويزيد جزء منها عن الحاجة، فتضطر للتخلص منه في القمامة.

إلا أنه يمكن تسخين البطاطس المقلية والاستفادة منها على مائدة الطعام في اليوم التالي، بدل تحضير كميات أخرى.

الطريقة التالية تساعد ربة المنزل على تسخين البطاطس المقلية بسهولة، لتبدو كأنها طازجة، حسب موقع وان غود ثينغ.

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أضيفي زيت طبخ بنكهة محايدة إلى أسفل مقلاة كبيرة، بالقدر الذي يكفي فقط لتغطية الناحية السفلية من المقلاة بطبقة رقيقة، ثم سخني الزيت على نار متوسطة إلى عالية حتى يسخن بشكل جيد.

عندما يكون الزيت ساخناً بدرجة كافية، ضعي البطاطس في المقلاة في طبقة واحدة. وإذا كان لديك بطاطس مقلية تزيد عن ذلك سخنيها على دفعات.

عندما تصبح الناحية السفلية من شرائح البطاطس مقرمشة وبنية اللون اقلبيها، ثم أخرجيها من المقلاة وضعيها على ورق نشاف لامتصاص زيتها.