7 نصائح للحفاظ على مظهرك خلال الصيف

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق بمصر، أنه مع أيام الصيف والحرارة المرتفعة يحرص الجميع على المظهر الطيب والرائحة الطيبة، خاصة عند الوجود وسط الناس، ولتحقيق ذلك هناك عدد من النصائح المهمة التي ينبغي عليك اتباعها حتى لا يشعر الآخرون بالنفور مننا، ومنها، وفقا للعين الإخبارية.

1. الاستحمام يوميا صباحا ومساء مع اكتفاء السيدات بغسيل شعرهن يوما بعد يوم.

2. الحرص على استعمال فرشاة الأسنان والمعجون بعد كل وجبة طعام 3 مرات يوميا.

3. الابتعاد عن تناول الحلبة والبسطرمة والكُرات، والإقلال بقدر الإمكان من التوابل والبهارات ذات الرائحة النفاذة والبصل والثوم.

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4. الحرص على إضافة النعناع والريحان والليمون للسلطات والطعام.

5. الحرص على إزالة شعر منطقة الإبطين أولا بأول وتهوية القدم وتجفيفها دائماً وارتداء الأحذية المفتوحة والصنادل.

6. على من يضطرون بسبب طبيعة عملهم ارتداء الحذاء والشراب، إضافة بودرة مضادة للفطريات صباحا قبل الخروج.

7. ارتداء الملابس البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن والكتان بدلا من تلك المصنوعة من خيوط صناعية والتي تمنع التهوية وتسبب غزارة العرق.