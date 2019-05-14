مسؤول أمريكي: التقييم الأولي يحمل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلات

"الاقتصادية" من الرياض
ذكر مسؤول أمريكي أن تقييما أوليا للجيش الأمريكي حمّل إيران مسؤولية الأعمال التخريبية بأربع سفن قبالة سواحل الإمارات. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، دون الكشف عن هويته، أن إيران أو أي من وكلائها استخدموا متفجرات لإحداث ثقوب كبيرة في تلك السفن. يشار إلى أن الإمارات طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق في تلك الأعمال التخريبية. كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت، الأحد، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة. كما ذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن ناقلتين سعوديتين كانتا من بين السفن المستهدفة، وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.
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