المجلس العسكري بالسودان يقول إن ضابطا قتل وأصيب عدد من المحتجين في اشتباكات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا بالشرطة العسكرية قتل وأصيب عدد كبير من المحتجين في اشتباكات بالخرطوم مساء اليوم الاثنين.

واتهم المجلس في بيان مجموعات مسلحة غير سعيدة بالتقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، بفتح النار في مواقع الاحتجاجات والتحريض على العنف.

وقال "دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".