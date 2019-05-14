شاب يتقدم لخطبة فتاة بخاتم مصنوع من شعره

تقدم شاب لخطبة حبيبته بخاتم زواج غير مألوف، مصنوع من شعره.
ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، رغبت الفتاة في مشاركة فرحتها مع الآخرين فنشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاتم حبيبها غير التقليدي، لكن الأمر الذي لم تكن تتوقعه، هو أن الخاتم أثار دهشة واستغراب واستياء الكثيرين.
وعلى صفحة "That's It, I'm Ring Shaming" أشار البعض إلى أنه يمكن أن يكون أمراً مزيفاً وربما يكون شعر الفتاة نفسه، فيما علق أحد الأشخاص قائلاً: "هل سحبت شعره ولفته على إصبعها؟".
ومن بين التعليقات التي جاءت على منشور الفتاة المتحمسة: "بغض النظر عن مدى حبي لحبيبي، لا أعتقد مطلقاً أنني سأرتدي شعره على إصبعي".
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها خاتم جدلا، فمؤخراً سخر الكثيرون من صغر حجم خاتم زواج أحد العرائس، وتلقت إحدى الفتيات سيلا من السخرية لارتدائها اثنين من خواتم الخطبة القبيحة.
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