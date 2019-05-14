تعرف على طرق علاج الحروق

حروق الجلد بأنواعها المختلفة، تعد من الحوادث الشائعة، التي يجب معرفة التعامل معها سريعًا بطريقة صحيحة، تجنبًا للإصابة بمضاعفات.

وتنقسم الجروح إلى 4 أنواع، وهى حروق الدرجة الأولى، والتي يمكن علاجها منزليًا، ويتحول فيها الجلد إلى لون أحمر وردي، وحروق درجة ثانية المسببة لظهور بثور على بقع جلدية حمراء، بالإضافة إلى حروق درجة ثالثة التي تتضمن ظهور فقاعات بيضاء على الجلد الأحمر المحروق، وأخيرًا حروق الدرجة الرابعة يشمل هذا كافة أعراض الحرق من الدرجة الثالثة، كما يمتد إلى الجلد والأوتار والعظام.

وفيما يلي الطرق الصحيحة لعلاج الأربع أنواع من الحروق، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي:

علاج الحروق من الدرجة الأولى

1- نقع الجرح في ماء بارد لمدة خمس دقائق أو أكثر.

2- تناول اسيتامينوفين أو ايبوبروفين، وهما مواد طبية تساعد خفض الحرارة وتخفيف الآلام.

3- استعمال المخدر "يدوكائين" مع "هلام الصبار" أو كريم لتهدئة الجلد باستخدام مرهم مضاد حيوي، مع تغطيتها بشاش طبي لحماية المنطقة المصابة.

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4- يجب تجنب وضع التلج على منطقة الحروق، حتى لا تلتهب وتزداد سوءًا.

5- تجنب وضع القطن على الحرق، لأن الألياف الصغيرة يمكن أن تلتصق بالإصابة وتزيد من خطر العدوى.

6- تجنب العلاجات المنزلية "الشعبية"، مثل وضع الزبد أوالبيض، لأنها لم تثبت فعاليتها طبيًا.

علاج الحروق من الدرجة الثانية

يجب تنضيف الجرح من خلال وضعه في ماء بارد لمدة خمس دقائق، والحفاظ على نظافة المنطقة وضماداتها بشكل صحيح.

علاج الدرجة الثالثة والرابعة

- يجب التوجه إلى الطبيب المختص سريعًا، مع تجنب وضع الثلج أو القطن على مناطق الحروق.