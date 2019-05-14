وفاة نائب أرجنتيني بعد إطلاق نار

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محمد عثمان - الرياض - بوينوس آريس - أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 16:37

توفي النائب الأرجنتيني هكتور أوليفاريس، متأثراً بجروح أصيب بها في إطلاق نار الأسبوع الماضي أمام مبنى مجلس الشيوخ في بوينوس آريس.



واعتُقل 6 أشخاص بعد إطلاق النار الذي أدى أيضاً إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون الذي كان لدى الهجوم يسير مع أوليفاريس (61 سنة). واعتُقل 6 أشخاص بعد إطلاق النار الذي أدى أيضاً إلى مقتل الموظف الحكومي مارسيلو يادون الذي كان لدى الهجوم يسير مع أوليفاريس (61 سنة). واستبعدت السلطات دوافع سياسية وراء إطلاق النار، فيما رجّحت تقارير صحافية أن يكون الحادث مرتبطاً بعلاقة تربط يادون (58 سنة) ببنات أحد المهاجمين، وتصغره سناً بكثير.



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