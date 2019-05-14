شكرا لقرائتكم شقيقان من أصول هندية أغنى شخصين في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 16:49

لندن - أ ف ب – تصدّر شقيقان من أصل هندي يرئِسان مجموعة "هندوجا" التي مقرها في لندن، مرة جديدة قائمة أغنى أغنياء بريطانيا، وفق تصنيف صحيفة "صنداي تايمز". وتبلغ ثروة سري وغوبي هندوجا 22 بليون جنيه استرليني (25,5 بليون دولار) أي بزيادة 1,4 بليون دولار عن 2018، وفق ما جاء في الصحيفة.



ولد الشقيقان في الهند وسبق لهما أن تصدرا في 2014 و2017 التصنيف الذي يضم أغنى ألف شخص في بريطانيا.

وقد أتى وراءهما مباشرة ديفيد وسايمن روبن الناشطان في مجال العقارات والانترنت مع 18,7 بليون جنيه.

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وتلاهما جيم راتكليف صاحب شركة "إينيوس" للبتروكيميائيات الذي كان متصدراً العام الماضي. وتراجعت ثروته 2,9 بليون جنيه مقارنة بالعام 2018 لتستقر على 18,15 بليوناً.

وضمت القائمة هذه المرة 151 من أصحاب البلايين بالجنيه الاسترليني يبلغ مجموعة ثرواتهم 525 بليوناً أي أكثر بنسبة 9,2 في المئة عن العام السابق.

وحل في المرتبة الخامسة المخترع البريطاني جيمس دايسن الذي كشف قبل فترة قصيرة عن سيارة كهربائية مقبلة، مع 12,6 بليون جنيه.

وبقيت ثروة الملكة إليزابيث الثانية الخاصة غير المرتبطة بالعرش، مستقرة على 370 مليون جنيه، ما جعلها تحتل المرتبة 356 في التصنيف.