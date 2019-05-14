شكرا لقرائتكم "أونروا" تحتاج 60 مليون دولار لاستمرار تقديم الغذاء لمليون لاجئ في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 16:16

رام الله - رويترز - قالت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أن عدم توفير 60 مليون دولار بحلول الشهر المقبل سيجعل مقدرتها على تقديم الغذاء لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة عرضة لتحديات كبيرة.



وأضافت في بيان أن ذلك يشمل "حوالي 620 ألف شخص يعانون من فقر مدقع – أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والذين يتوجب عليهم العيش على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد – وحوالي 390 ألف شخص يعانون من فقر مطلق – أولئك الذين يعيشون بأقل من 3.5 دولار في اليوم الواحد".

وأوضحت الوكالة التي تعتمد في تمويلها بالكامل على التبرعات الطوعية أن الدعم المالي لم يواكب النمو في الاحتياجات.

وقالت في بيانها "من أقل من 80 ألف لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من أونروا في غزة في العام 2000، هنالك اليوم أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم ذلك".

ونقل البيان عن مدير عمليات أونروا ماتياس شمالي في غزة قوله "إن هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف وسببها الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة والأثر الكارثي له على المجتمع المحلي، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، بالإضافة إلى الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في العام 2007 بوصول حماس إلى السلطة في غزة".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية خلال جلسة الحكومة اليوم في رام الله "بتوجيهات الرئيس محمود عباس، سندخل، من خلال الهلال الأحمر الى قطاع غزة 25 ألف ذبيحة تبرع بها البنك الإسلامي للتنمية في جدة لمساعدة الفقراء من أهلنا في القطاع".

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وتتطرق بيان الأونروا إلى مسيرات "العودة" التي تشهدها حدود قطاع غزة مع إسرائيل منذ عام.

وقال البيان "الوفاة المأساوية لما مجموعه 195 فلسطيني – بمن فيهم 14 طالبا من مدارس أونروا والإصابات الجسدية والنفسية طويلة الأمد التي تعرض لها 29 ألف شخص خلال المظاهرات التي استمرت سنة كاملة والتي عرفت باسم مسيرة العودة الكبرى – تأتي في أعقاب ثلاثة نزاعات مدمرة في غزة منذ عام 2009 والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 3790 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف بجراح".

واختتمت أونروا بيانها بالقول "تظل الوكالة شريان حياة هام في غزة". وأضافت "تعد خدماتها في مجالات الصحة والتعليم ودفاعها عن الحقوق والكرامة أمورا لا غنى عنها لغالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون شخص".

وتابعت في ختام بيانها "والأكثر إلحاحا الآن هي المساعدة الغذائية التي تقدمها الوكالة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي لأكثر من مليون شخص لاجئ من فلسطين".

وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة البطالة في غزة تجاوزت الخمسين في المئة.

وأوقفت الولايات المتحدة الأميركية في آب (أغسطس) الماضي كل التمويل الذي كانت تقدمه لأونروا بشكل سنوي والذي يصل إلى حوالي 370 مليون دولار.

وعملت بعض الدول العربية على سد العجز الذي سببه وقف الدعم الأميركي لكن من غير الواضح اذا كانت ستعمل على ذلك بشكل سنوي.