شكرا لقرائتكم الأردن يدين بشدة "التخريب" الذي تعرضت له سفن قبالة سواحل الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 15:39

دان الأردن بشدة الإثنين "التخريب" الذي تعرضت له أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة سواحل الإمارات، مؤكدا رفضه أي تهديد لأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي.



وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أنها تدين "بأشد العبارات حادث تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية" الإماراتية.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن "موقف الاردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره". وشدد على "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في التصدي لاي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

وكانت الإمارات أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من جنسيات عدة تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها.