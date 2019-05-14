قراءة في تخريب 4 سفن بميناء الفجيرة الإماراتي.. ومحللون: «ما حدث رسالة من إيران»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing السفن الإماراتية

خلال الساعات الماضية، أعلنت الإمارات عن استهداف 4 سفن تجارية من جنسيات مختلفة في ميناء الفجيرة وتعرضها للتخريب، وذلك عقب إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات جوية عبر مضيق «هرمز» بعد معلومات استخبارية أمريكية أشارت إلى تحضيرات إيرانية محتملة لشن هجمات.

وسارعت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمى بإدانة كل ما شأنه المساس بالأمن الإماراتى وسلامة كل حدوده البرية والبحرية، مؤكدة تضامنها مع الإمارات في مواجهة التحديات التي تواجهها فيما يخص أمنها القومى.

فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تضامن بلده مع الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها لحفظ أمنها ومصالحها.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، فإن السفن الأربعة التي تعرضت للهجوم، هي سفينتان ترفعان علم السعودية وسفينة ترفع علم الإمارات وأخرى ترفع علم النرويج.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن «الأحداث في بحر عمان مقلقة ومؤسفة» وحذر من مغامرة لاعبين خارجيين لعرقلة أمن الملاحة.

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وعلق الكتاب والباحث السياسي مشعل النامي، على الحادثة واعتبرها «رسالة من قبل إيران مفادها بأنه حتى الميناء النفطي المطل على خليج عمان والذي يقع بعد مضيق هرمز نستطيع أن نعطل تصدير النفط منه».

واعتبر عمر عياصرة، المحلل الأردني أن «الاحتمال الأرجح أن إيران أرادت توجيه رسالة مفادها أن الإمارات ليست بعيدة عن الفوضى».

وفي هذا الإطار، فقد عدل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جولته وتوجه إلى بروكسل لمناقشة الملف الإيراني مع المسؤوليين الفرنسيين والبريطانيين والألمان.

ونشرت صحيفة «نيو يورك تايمز» الأمريكية أن «إيران تحاول ساعية للوقوف ضد العقوبات الأمريكية على أمل أن يأتي رئيس جديد للولايات المتحدة يمكنهم التفاوض معه بعد انتخابات عام 2020».

ويقع ميناء الفجيرة على بعد 140 كيلومتراً من مضيق هرمز، وهو المسؤول عن مرور 80% من النفط الخليجي لآسيا.