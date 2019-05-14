شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينين فجراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء. Advertisements وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلى في مناطق مختلفة من الضفة، واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

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