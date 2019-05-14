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الأرصاد السعودية تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبارعلى نجران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، وحبونا، وثار، وخباش, وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

 

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

 

 

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