شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبارعلى نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، وحبونا، وثار، وخباش, وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.