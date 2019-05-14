شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنح العراق قرضاً لاستكمال بناء 73 مدرسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية في العراق، استكمال متطلبات بناء 73 مدرسة ضمن القرض المقدم من دولة الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "جرى إنجاز كافة المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بعملية بناء 73 مدرسة موزعة على مختلف مديرياتها العامة لبغداد والمحافظات، عن طريق قرض تقدمه دولة الكويت".
وأضاف البيان، أن "الخطوة تأتي لإنهاء ملف أزمة المدارس خصوصا فيما يتعلق بتزاحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة، أو معالجة الأعداد الكبيرة في الصف الواحد، بالإضافة إلى توفير المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في المراحل الدراسية كافة".
وأوضحت الوزارة ، أنها عمدت إلى توزيع تلك البنايات ذات السعات المختلفة على المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية، بغية توفير بيئة تربوية تساعد الطلاب على فهم وإدراك المناهج الدراسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنح العراق قرضاً لاستكمال بناء 73 مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.