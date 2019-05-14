شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين الاعتداء على 4 سفن بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الاعتداءات التى تعرضت لها أربع سفن أمس الأول الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة فى خليج عمان، واصفا هذا العمل بالإجرامى والتخريبى الذى يزيد من حدة التوتر فى المنطقة، "الأمر الذى نرفضه وندينه".
وأكد الرئيس على موقف الفلسطينيين الثابت بالوقوف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية كافة، ضد أى عدوان خارجى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى يدين الاعتداء على 4 سفن بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.