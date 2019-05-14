شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين الاعتداء على 4 سفن بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الاعتداءات التى تعرضت لها أربع سفن أمس الأول الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة فى خليج عمان، واصفا هذا العمل بالإجرامى والتخريبى الذى يزيد من حدة التوتر فى المنطقة، "الأمر الذى نرفضه وندينه".

وأكد الرئيس على موقف الفلسطينيين الثابت بالوقوف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية كافة، ضد أى عدوان خارجى.

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