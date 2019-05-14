شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون : لم نرسل مقاتلات من طراز "إف -35" إضافية للخليج العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) لشئون الخليج العربي والشرق الأوسط ريبيكا ريباريتش إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز إف-35 إلى الخليج، في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقالت ريباريتش ـ في تصريح لقناة (الحرة) الإخبارية - إنه لدى سلاح الجو الأمريكي مقاتلات من طراز إف-35 في المنطقة منذ منتصف الشهر الماضي، ولم يتم إرسال أي تعزيزات إضافية منها.