72 ساعة لحل خلاف المعارضة السودانية والمجلس العسكري

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مظاهرات السودان - أرشيفية
قال متحدث باسم حركة الاحتجاج في السودان إنه من المقرر استئناف المحادثات بين الجيش والمحتجين بشأن الانتقال السياسي، مشيرًا إلى أن تحالف الحرية والتغيير رصد نقاط اختلاف، واقترح التوصل إلى حلها خلال «72 ساعة» اعتبارًا من لحظة بدء تلك المحادثات. وفي بيان له، قال تحالف الحرية والتغيير إنه نقل موقفه التفاوضي للمجلس العسكري، مشددا على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام بـ«عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».
وبحسب البيان، نقل التحالف موقفه المعلن للمجلس العسكري، بالتركيز على أن «المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعا»، وأن الموقف يتطلب «الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي،
وبحسب البيان، نقل التحالف موقفه المعلن للمجلس العسكري، بالتركيز على أن «المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعا»، وأن الموقف يتطلب «الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي، وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الاثنين».
وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في، «الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في الحرية والتغيير».
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الماضي.
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