قوات الاحتلال تخرج المعتكفين من الأقصى بالقوة(فيديو)

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لليوم الثاني على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المسجد الأقصى وأخرجت منه المعتكفين، فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وأجْلوا المعتكفين من المسجد الأقصى. وقال الشهود إن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عشرات المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود بالقنابل الصوتية والضرب، بحسب وكالة "معا" الإخبارية. وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال أخلت ساحة ودرجات باب العمود بالقدس، ثم لاحقت المواطنين بالقنابل الصوتية وفرق الخيالة، كما اقتحمت المنطقة "الشرطة المستعربة" واعتقلت شابين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عشرات المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود بالقنابل الصوتية والضرب، بحسب وكالة "معا" الإخبارية. Advertisements وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال أخلت ساحة ودرجات باب العمود بالقدس، ثم لاحقت المواطنين بالقنابل الصوتية وفرق الخيالة، كما اقتحمت المنطقة "الشرطة المستعربة" واعتقلت شابين. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال احتجزت فتية في غرف التفتيش في باب العمود. واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب 30 آخرون، الجمعة الماضية، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة (تفاصيل). — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في #القدس المحتلة، قبل قليل، بعد اعتقال "المستعربين" لفتيين قرب باب العامود. pic.twitter.com/0wVwhZ9f8O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2019 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)

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