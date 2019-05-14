الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

بنغازي — سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن "قواتكم المسلحة عبر دفاعاتها الأرضية تسقط الطائرة التابعة للحشد الميليشياوي الإرهابي التابع للمجلس الرئاسي، والتي انطلقت من الكلية الجوية في مدينة مصراتة وتم إسقاطها في محيط الجفرة".

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هذا وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.