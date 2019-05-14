نائب أمير #حائل يزور مقر نادي #الجبلين

صحيفة الخليج الإلكترونية

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، مقر نادي الجبلين.

وكان في استقبال سموه مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة والشباب بمنطقة حائل عبد الرحمن الراشد ورئيس نادي الجبلين خالد الحليان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شرف النادي.

واستهل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الزيارة بجولة تفقدية لمنشآت النادي والمواقع الاستثمارية فيه.

وبعد أن توجه سموه لموقع حفل الاستقبال، عزف السلام الملكي ، ثم شاهد سموه عرضًا لأوبريت إنشادي ترحيبًا بقدومه.

بعد ذلك التقى سموه لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري خلال أدائهم التدريبات اليومية وتشرفوا بالسلام عليه واستمعوا إلى كلمات تحفيزية من سموه قبل لقاء الفريق الأخير في الدوري نقل خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وتخصيصه مكافأة مالية للاعبين في حال فوز الجبلين في المباراة القادمة، وتابع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تحفيزه للجميع مؤكدًا أن الموسم الرياضي انتهى والعام القادم بإذن الله سيكون الهدف الأساسي هو الصعود.

وفي ختام الزيارة عقد نائب أمير منطقة حائل اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء شرفه حول نادي الجبلين ومستقبله وأهم الخطوات الحالية والقادمة.