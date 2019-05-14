الأخضر الشاب يختتم غدًا معسكر #النمسا بمواجهة #سلوفينيا

صحيفة الخليج الإلكترونية يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا معسكره الإعدادي المقام في مدينة “باد فالترسدورف” النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 م في بولندا، وذلك بمواجهة منتخب سلوفينيا وديًا.

وستقام المواجهة عند الرابعة مساءً بتوقيت النمسا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب قلعة شيليتن بمدينة ستوبين بيرغ في النمسا.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء اليوم، تدريباته على ملعب “ثيرمن”، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، التي تركّزت على تطبيق مران تخصصي لخطوط الفريق، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة الدفاعية.

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