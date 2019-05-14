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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام مكمل غذائي: تخلصوا منه فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام جميع التشغيلات للمكمّل الغذائي “Forever Therm” لأنه غير مسجّل لديها، ولم تتأكد من سلامته وفعاليته، منوهة إلى أن المنتج يُسوق بادعاءات طبية مضللة.
وأوضحت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن المنتج وهو أمريكي الصنع، لا يمكن التأكد من خلوه من مواد ضارة بالصحة.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه والتخلص منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وتجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة، أو قنوات بيع غير نظامية.
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