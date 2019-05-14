شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشارك في تعطير الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع دهن العود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، في أعمال تطييب الحجر الأسود والملتزم، وقاصدي المسجد الحرام، كما شارك في غسيل الحجر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ السديس وهو يعطر الحجر الأسود والملتزم، حيث يتم تطييبهما بشكل يومي بأفخر أنواع دهن العود.

وحثّ السديس إدارة تطهير المسجد الحرام ووحدة الطيب والبخور على العمل الدؤوب والمبادرة بتطييب الحجر والملتزم وضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر.