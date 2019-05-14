شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشارك في تعطير الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع دهن العود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، في أعمال تطييب الحجر الأسود والملتزم، وقاصدي المسجد الحرام، كما شارك في غسيل الحجر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ السديس وهو يعطر الحجر الأسود والملتزم، حيث يتم تطييبهما بشكل يومي بأفخر أنواع دهن العود.
وحثّ السديس إدارة تطهير المسجد الحرام ووحدة الطيب والبخور على العمل الدؤوب والمبادرة بتطييب الحجر والملتزم وضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر.
كانت هذه تفاصيل خبر «السديس» يشارك في تعطير الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع دهن العود (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.