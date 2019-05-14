شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الزعاق: نشأت في حي بلا كهرباء.. وهذا سر الاهتمام بـ«علوم الفلك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تحدث عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن نشأته في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، مبيناً أن حبه لعلوم الفلك بدأ منذ المرحلة الابتدائية.

وقال “الزعاق” في لقائه ببرنامج “استوديو العمليات” على قناة “المجد”، إنه ولد بحي الصباخ في بريدة الذي لا يزال يوجد به مزارع حتى اليوم بلا كهرباء، ثم انتقل للعيش في حي بريشة الموجود الآن في سوق الخضار ببريدة، وكان وقتها لا تصل إليه الكهرباء.

وأضاف أن بداية قراءته لعلم الفلك كانت في المرحلة الابتدائية؛ حيث وقع في يده نص فلكي للدكتور صالح العجيري وفتن به، وحاول أن يصل إلى العجيري وذهب إليه بالفعل في الكويت بصحبة والده عام 1400 هـ.

وأوضح “الزعاق”، أن ذهاب والده إلى دولة الكويت كان بغرض شراء غزلان نادرة، ولحسن حظه كان منزل العجيري مجاوراً للسوق، والتقاه ولا تزال العلاقة بينهما مستمرة إلى اليوم.

وكشف عن النطق الصحيح لاسم عائلته؛ حيث إن الأصح تخفيف حرف “العين” وليس تشديدها، ولكن كلا النطقين صحيح، مضيفاً أن مَن ينطقون الاسم بتشديد العين ينحدرون من أقوام ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له وهم الذين لا ينطقون الألف واللام.

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