شكرا لقرائتكم خبر عن عفو ملكي.. إطلاق سراح 80 سجيناً من جنسيات مختلفة في «بيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - بيشة:

أطلقت إدارة سجن بيشة العام منذ صدور أوامر العفو الملكي عن سجناء الحق العام، وحتى يوم أمس الاثنين 80 سجيناً ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وأوضح مصدر مطلع أن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي سعوديون ومن جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن 50 منهم تم إطلاقهم مباشرة، بينما تم تحويل 30 آخرين لإدارة الجوازات بالمحافظة لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الشأن، وذلك بحسب نوع قضاياهم ما بين سجناء من مجهولي الهوية ومهربين مجهولين.

وأضاف المصدر؛ وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة المشكلة لتنفيذ أوامر العفو الملكي لسجناء الحق العام بدأت منذ صدور الأمر الملكي الكريم بدراسة ملفات النزلاء وتحديد المستفيدين من العفو، مؤكداً أن اللجنة مستمرة بدراسة أوضاع السجناء وإطلاق من تنطبق عليهم شروط العفو.