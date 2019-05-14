تعرف على فوائد الخل الأبيض أهمها ضبط السكر فى الدم

كان الخل الأبيض، الذى يُطلق عليه أحيانًا الخل أو الكحول المقطر، ركيزة أساسية فى الأسر فى جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين، ومن السهل أن نفهم السبب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يقدم هذا السائل متعدد الاستخدامات مجموعة من الكنوز من الاستخدامات للتنظيف والبستنة والطبخ، ولديه حتى الاستخدامات الطبية، أيضا.

وتتناول هذه المقالة بعض الاستخدامات الأكثر شيوعًا للخل الأبيض والطرق الأكثر أمانًا والأكثر فعالية لاستخدامها فى منزلك.

ما هو الخل الأبيض وكيف يتم ذلك؟

الخل الأبيض القياسي هو محلول صافٍ يحتوي عمومًا على حمض الأسيتيك بنسبة 4-7٪ و93-96٪ ماء، ويمكن أن تحتوى بعض أنواع الخل الأبيض على ما يصل إلى 20٪ من حمض الأسيتيك، ولكن هذه الأنواع مخصصة للأغراض الزراعية أو التنظيفية وليست مخصصة للاستهلاك البشري.

تاريخيا، تم إنتاج الخل الأبيض من تخمير الأطعمة مثل بنجر السكر أو البطاطس أو دبس السكر أو مصل اللبن. واليوم يتكون معظم الخل الأبيض من تخمير الكحول الحبوب (الإيثانول)، ولا يحتوي هذا النوع من الكحول بشكل طبيعي على العديد من العناصر الغذائية، لذلك يمكن إضافة مكونات أخرى مثل الخميرة أو الفوسفات لبدء عملية التخمير الجرثومي.

فوائد الخل الأبيض

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السيطرة على نسبة السكر فى الدم: وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الإنسان أن تناول الخل قد يقلل من مستويات السكر في الدم والأنسولين بعد الوجبة الغذائية.

إدارة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قد يزيد من الامتلاء عن طريق إبطاء معدل إفراغ المعدة، مما قد يؤدى إلى انخفاض السعرات الحرارية وتخفيف الوزن اللاحق.

انخفاض الكوليسترول

أظهرت الدراسات التى أجريت على الحيوانات انخفاض الكوليسترول فى الفئران التي تم تناولها بالخل.

مضادات الميكروبات

بسبب خصائصه المضادة للميكروبات قد يكون الخل مفيدًا لعلاج الأمراض الجسدية بما في ذلك فطريات الأظافر والثآليل والتهابات الأذن.