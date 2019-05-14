شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبى طائرة تتبع مليشيات مصراتة، وذلك خلال تحليقها فى مدينة الجفرة جنوبى البلاد.

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وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى لها أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة التى يدعمها المجلس الرئاسى الليبى، لافتة إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة الكلية الجوية فى مصراتة.

ويستخدم المجلس الرئاسى الليبى مرتزقة وطيارين أجانب فى قصف مدن ليبيا، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين فى ضواحى طرابلس.