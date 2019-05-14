بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية... النواب الليبي يشكل لجنة لمتابعة أموال النفط

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس شكل لجنة من النواب للتواصل مع الشركات الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لوضع آلية لتقسيم إيرادات النفط الليبي بين الليبيين، خاصة أنه تخضع لتصرف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، وأنهم يتصرفون فيها دون الرجوع لمجلس النواب، حسب قوله.

وكان مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، مساء يوم الاثنين، صوت خلال جلسته على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها جماعة إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب الليبي صوت منذ قليل في جلسته المسائية ليوم الاثنين على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية".

يشار أن مجلس النواب قد عقد جلسته الصباحية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بحضور النائب الثاني أحميد حوم، و 70 نائبا وعلقت الجلسة حيث استأنفت مساء أمس الاثنين.